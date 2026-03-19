Homem é morto a tiros dentro de carro em Passo Fundo; suspeitos fugiram

Três indivíduos são suspeitos de matar a tiros Luiz Jairo dos Santos Júnior, 30 anos, na tarde desta quinta-feira (19), no bairro São José, em Passo Fundo. Ele estava em um Ford Ka branco, a caminho de casa, quando foi atacado.

Segundo a delegada titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Daniela Mineto, testemunhas relataram ter visto os atiradores usando coletes à prova de balas e balaclavas no rosto. Eles fugiram depois do crime.

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Eles estavam em um veículo Peugeot preto com registro de roubo na cidade de Itajaí (SC). O carro foi encontrado incendiado por volta das 15h30min, depois do ataque, na pedreira do bairro São Luiz Gonzaga. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros.