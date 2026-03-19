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Homem é morto a tiros dentro de carro em Passo Fundo; suspeitos fugiram

Vítima foi identificada como Luiz Jairo dos Santos Júnior, 30 anos. Suspeitos utilizavam máscaras e colete à prova de balas

Heloisa Gamero

Repórter

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