Homem é morto a facadas dentro de pizzaria em Santo Antônio das Missões

Um homem de 32 anos foi identificado como suspeito e acabou preso em flagrante. Brigada Militar / Divulgação

Um homem de 49 anos foi morto a facadas na madrugada desta quarta-feira (18) em Santo Antônio das Missões, no noroeste do Estado. O crime ocorreu por volta da 1h, dentro de uma pizzaria no município.

A vítima foi identificada como Valdetar da Silva Correia. Após ser ferido, chegou a ser socorrido e deu entrada no hospital da cidade por volta das 2h, mas não resistiu aos ferimentos e morreu em sequência.

De acordo com a Brigada Militar, a ocorrência teve início quando a guarnição foi informada sobre a entrada no hospital de um homem ferido por arma branca. A partir disso, os policiais iniciaram diligências para localizar o autor do crime.

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Um homem de 32 anos foi identificado como suspeito e acabou preso em flagrante ainda durante a madrugada. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.