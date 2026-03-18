Segurança

Noroeste do RS 
Notícia

Homem é morto a facadas dentro de pizzaria em Santo Antônio das Missões

Vítima, identificada como Valdetar da Silva Correia, 49 anos, foi encaminhada ao hospital mas não resistiu aos ferimentos

Alessandra Hoppen

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS