Homem é morto a facada após briga em bar de Passo Fundo

Um homem foi morto durante uma briga na madrugada deste domingo (29), em Passo Fundo, no norte do Estado. O caso ocorreu por volta de 0h30min, na Avenida do Barão, no bairro Edmundo Trein.

De acordo com informações da Brigada Militar, a ocorrência teve início após um desentendimento entre frequentadores do bar, conhecido como Bar do Rosso.

No local, os policiais encontraram a vítima, identificada como Jeferson Lopes, já sem vida. Ele estava com um ferimento na região do tórax, causado por arma branca, segundo a BM.

Leia Mais Motorista fica mais de seis horas preso às ferragens de caminhão após acidente em Panambi

Após o ataque, o autor fugiu do local. A área foi isolada para atendimento da ocorrência e acionamento da Polícia Civil e da perícia.

Pouco tempo depois, equipes do 3º Batalhão de Polícia de Choque localizaram o suspeito no bairro Vera Cruz, por volta da 1h. Ele foi preso.