Homem é encontrado morto em plantação de erva-mate no norte do RS

Um homem foi encontrado sem vida na manhã desta segunda-feira (16), em Paulo Bento, cidade de 2,1 mil habitantes no norte do Estado. Ele foi identificado como Marcos José Onyszko, 41 anos.

O corpo foi localizado no interior do município. Onyszko estava desaparecido desde o meio-dia de domingo (15), quando saiu para caçar em uma área de mata próxima à sua residência.

As buscas começaram ainda no domingo e o trabalho do Corpo de Bombeiros seguiu durante esta manhã. O cadáver foi encontrado em uma plantação de erva-mate.