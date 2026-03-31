Homem é encontrado morto com sinais de violência no interior de Planalto

Um homem de 42 anos foi encontrado morto com sinais de violência no interior de Planalto, no norte do Rio Grande do Sul.

O corpo foi localizado às margens de uma estrada na localidade de Linha Quarta Secção, na área rural do município.

Conforme a Policia Civil, o homem apresentava um ferimento na região do tórax causado por instrumento perfurocortante, possivelmente uma faca.

A vítima foi identificada como Adelmino José de Lima.