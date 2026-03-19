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Funcionários de albergue de Passo Fundo são indiciados por homicídio de idoso

Segundo a Polícia Civil, homem de 75 anos teria sido espancado por monitor e vigilante dentro da Casa de Passagem. Prefeitura diz que idoso estava em surto e tentou atacar os funcionários

Alessandra Hoppen

Repórter

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