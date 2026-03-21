Dois homens morrem e mulher fica ferida em ataque a tiros em Erechim

Dois homens morreram e uma mulher ficou ferida em um ataque a tiros por volta das 2h deste sábado (21), no Bairro Progresso, em Erechim, no norte do Estado.

Os dois homens possuem 46 e 32 anos. Um deles morreu no local. O outro foi encaminhado ao Hospital Santa Terezinha, mas não resistiu aos ferimentos. A terceira vítima, uma mulher de 25 anos, também foi levada ao hospital para atendimento médico. O estado de saúde dela não foi divulgado.

Segundo delegado Marino Franceschi, da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Erechim, as vítimas estavam um uma parada de ônibus quando foram alvejadas.

— Tudo indica que o alvo visado era um dos indivíduos mortos e os outros foram atingidos por se encontrarem no local. As vítimas não possuíam antecedentes graves de modo a se suspeitar de eventuais inimizades — disse o delegado.

Ainda conforme a Polícia Civil, o autor do crime chegou no local com um veículo e fugiu após o fato. Ele ainda não foi localizado ou identificado.