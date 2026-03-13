Casal é preso transportando canetas emagrecedoras em malas na BR-386, em Sarandi

Itens foram apreendidos e encaminhados à Polícia Federal. PRF / Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um casal que transportava 16 canetas emagrecedoras (tirzepatida) e 216 frascos de anabolizantes em malas, na BR-386, em Sarandi.

As prisões ocorreram durante abordagem na quinta-feira (12). O homem, 39 anos, e a mulher, 22, transportavam os itens de origem paraguaia em um Chevrolet Cruze com placas de Parobé.

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Os policiais deram ordem de parada ao veículo e durante a fiscalização, encontraram os medicamentos sem registro escondidos no meio de roupas, em malas.