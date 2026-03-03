Segurança

Norte do RS
Notícia

Brigada Militar prende dois homens que operavam desmanche de veículos em Seberi

Suspeitos de 49 e 25 anos foram presos por receptação. Três veículos e peças  automotivas foram apreendidos

Felipe Matiasso*

Estagiário

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