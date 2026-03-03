Brigada Militar prende dois homens que operavam desmanche de veículos em Seberi

Galpão funcionava como desmanche. Brigada Militar / Divulgação

Dois homens foram presos em flagrante por receptação qualificada em Seberi, no norte do Estado, na noite de segunda-feira (2). Segundo a Brigada Militar, as prisões ocorreram durante abordagem a um galpão que funcionava como desmanche de veículos.

No espaço, a polícia encontrou duas caminhonetes e um furgão em situação de furto e roubo. Os três veículos estavam parcialmente desmontados. Também foram localizadas quatro portas e um jogo de bancos de outra caminhonete.

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De acordo com a BM, os veículos foram furtados em diferentes municípios do RS. Além da apreensão dos automóveis, a BM recolheu também peças automotivas sem identificação, um jogo de placas e seis molhos de chaves.

Os presos, de 49 e 25 anos, foram encaminhados ao Presídio Estadual de Frederico Westphalen. A Polícia Civil deve investigar a origem dos veículos.