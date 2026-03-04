Segurança

Fauna brasileira
Notícia

Batalhão Ambiental apreende 13 aves silvestres mantidas ilegalmente em gaiolas no norte do RS

Responsável foi identificado pelos policiais e vai responder por crime ambiental

Alessandra Hoppen

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Felipe Matiasso*

Estagiário

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