Batalhão Ambiental apreende 13 aves silvestres mantidas ilegalmente em gaiolas no norte do RS

Aves estavam em cinco gaiolas em uma residência no bairro Vitória I. 3º Batalhão de Polícia Ambiental / Divulgação

Aves da fauna silvestre brasileira foram resgatadas em um cativeiro ilegal em Erechim, no norte do Estado. Ao todo, 13 pássaros foram encontrados em uma residência no bairro Vitória I, na tarde desta terça-feira (3).

Segundo o 3º Batalhão de Polícia Ambiental (BPAmb), as aves estavam em cinco gaiolas. No local também havia uma armadilha do tipo alçapão, utilizada para captura de pássaros diretamente da natureza.

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Foram resgatadas espécies como canário-da-terra, tico-tico, caturrita e rolinha-roxa. Também foi encontrado um pássaro silvestre morto no interior de uma gaiola.

Os pássaros foram encaminhados para atendimento de um médico veterinário habilitado. Após a avaliação profissional, as aves poderão ser soltas em seu habitat natural.

O responsável foi identificado pelos policiais e vai responder por crime ambiental. As gaiolas e a armadilha foram apreendidas e destruídas.

A Brigada Militar reforça que a captura e manutenção de animais silvestres sem licença é crime e causa prejuízos à biodiversidade.