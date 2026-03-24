Segurança

Um ano depois
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Apac de Passo Fundo tenta reestruturação após fugas de apenados e prisão de ex-diretor

Nova direção diz ter reformulado critérios de ingresso após descoberta de esquema criminoso. Associação se propõe a ressocializar presos com altas penas a cumprir

Luiz Otávio Calderan

Repórter

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