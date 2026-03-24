Apac de Passo Fundo tenta reestruturação após fugas de apenados e prisão de ex-diretor

Unidade tem 24 vagas, das quais 12 estão preenchidas por apenados. @apac.pf / Instagram / Reprodução

Alvo de uma operação do Ministério Público há quase um ano, a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) de Passo Fundo busca a reestruturação. A unidade teve mudanças na direção após a descoberta de um esquema de facilitação de fugas.

As modificações vieram na esteira da prisão do ex-diretor Vinícius Toazza e do funcionário William Rangel, em abril de 2025, acusados de usar a associação em prol do crime organizado. A unidade, que tem como proposta ressocializar e humanizar os apenados, também tornou os critérios de ingresso mais rígidos.

— Nós fomos crescendo, fomos conhecendo melhor a questão prisional e hoje nós estamos prontos para atender qualquer eventualidade que possa acontecer aqui. E pensamos que aquelas fugas fazem parte do passado e que não devem ser repetidas — afirma o atual presidente Fernando Carlos Bicca.

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A unidade tem hoje 24 vagas, das quais 12 estão ocupadas. Os internos, chamados de "recuperandos", são detentos vindos do sistema penal tradicional, com alto saldo de penas a cumprir. Quem é candidato à uma vaga precisa passar por entrevista com o Poder Judiciário, Ministério Público e direção da unidade.

Mudanças internas e rotina

Associação está localizada na BR-285, no bairro São José. Luiz Otávio Calderan / Agência RBS

A rotina na unidade é marcada por disciplina: quem atrasa para oficinas, descumpre regras ou apresenta comportamento violento pode perder a vaga e retornar ao presídio comum.

Não há policiais dentro da Apac e a segurança é feita sem armas. O método aposta na corresponsabilidade, onde os próprios internos colaboram na organização do espaço e participam de atividades de trabalho e estudo.

Além da entrevista com os presos, os órgãos responsáveis também ouvem as famílias. Caso haja indícios de envolvimento com facções, a entrada é negada, explica o promotor de execução criminal Marcelo Pires:

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— Hoje é feito um aprofundamento sobre a vida prévia do apenado. Estudamos mais a fundo para analisar a possibilidade de ingressar ou não. E muitas vezes, se o apenado é faccionado e a família não concorda, eles nos informam. Ou se a família também faz parte do crime organizado, temos condições de excluir esse candidato.

Nos próximos meses, a unidade deve passar por ampliação. A obra será financiada com recursos da Vara de Execuções Criminais e pode aumentar a capacidade da Apac para 200 vagas.

Atualmente, seis funcionários e cerca de 30 voluntários trabalham no local. No início de março, mais 20 pessoas começaram o curso preparatório e devem atuar em oficinas internas até o fim deste ano.

Investigação

Operação Papillon ocorreu após fugas de apenados. Ministério Público / Divulgação

A investigação teve início ainda em 2023, após duas fugas de detentos. Os presos Eduardo Abreu Nunes e Mateus de Almeida Riva, ambos com extensa ficha criminal, tiveram a saída facilitada. Segundo o MP, a direção da época teria acobertado faltas disciplinares e concedido outras regalias aos presos.

As apurações culminaram em uma operação, realizada em abril de 2025 pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), do Ministério Público. Na ocasião, o ex-diretor da Apac Vinícius Toazza e o funcionário William Rangel foram presos.

De acordo com o MP, os dois participavam de um esquema que envolvia entrega de celulares, aviso prévio sobre revistas e concessão de benefícios a integrantes de uma facção criminosa que eram internos da Apac.

O processo judicial segue em tramitação e os dois investigados respondem em liberdade.

Notas das defesas

Procuradas, as defesas emitiram posicionamentos por meio de notas. A de William, representada pelo advogado José Paulo Schneider, divulgou:

"A defesa técnica de William, representada pelo advogado José Paulo Schneider, informa que o seu cliente vem contribuindo para a elucidação dos fatos, bem como cumprindo rigorosamente com as medidas cautelares a ele impostas.

Consigna-se, ademais, que o processo se encontra em fase de instrução, tendo sido ouvidas algumas testemunhas de acusação. Na oportunidade, foi possível comprovar os diversos erros investigativos e falhas procedimentais que colocam em xeque a acusação formulada pelo MP.

Salienta-se que todas as testemunhas ouvidas em relação ao William foram uníssonas em dizer que jamais o viram com celulares no interior do presídio e tampouco poderiam afirmar que ele tenha de fato entregado celulares a detentos do Presídio de Erechim/RS, como supõe a acusação.

No mais, a defesa aguarda a realização do restante da instrução, ocasião em que a inocência de William continuará sendo demonstrada."

Já a defesa de Vinícius, representada pelo advogado Vicente Teston Machado, emitiu o seguinte pronunciamento: