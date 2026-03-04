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Antigo prédio da DPPA de Passo Fundo será demolido

Imóvel interditado desde 2019 virou foco de descarte de lixo e abrigo para pessoas em situação de vulnerabilidade. Prefeitura estima que o serviço leve quatro meses

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