Antigo prédio da DPPA de Passo Fundo será demolido

Estrutura integra a permuta firmada entre município e Estado para a Cidade da Polícia. Francieli Alonso / Agencia RBS

O antigo prédio da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Passo Fundo, imóvel pertencente ao Estado que está inutilizado desde 2019, será demolido. A informação foi confirmada pela prefeitura, após reunião com o governo estadual na tarde de terça-feira (3).

O prédio está interditado devido a graves problemas estruturais. Ao longo dos anos, tornou-se foco de descarte irregular de lixo e abrigo para pessoas em situação de vulnerabilidade e uso de drogas, gerando preocupação aos moradores do bairro Petrópolis.

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A estrutura, localizada na Avenida Doutor César Santos, integra a permuta entre município e Estado, com a cedência de outros espaços, para viabilizar a construção da Cidade da Polícia, no bairro Dona Elisa. A demolição ocorreria somente após a conclusão do projeto, mas diante das condições do imóvel e dos riscos à segurança da população, o município solicitou a antecipação do procedimento.

De acordo com o secretário de Planejamento, Giezi Schneider, a prefeitura iniciará a elaboração do projeto técnico e a contratação de empresa especializada para executar o serviço.

— O investimento para a demolição e para as licenças necessárias será de responsabilidade do município — disse.

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A Secretaria de Planejamento formalizará os documentos e elementos licitatórios, memorial descritivo, estudo tecno preliminar e orçamento, documentação exigida pela legislação e encaminhamento a central de licitações e contratos.

— A demolição de um prédio de mais de 2 mil metros quadrados deve consumir, aproximadamente, quatro meses de trabalho entre demolição e limpeza do local, para deixar o terreno apto para depois receber outros equipamentos — finalizou Giezi.