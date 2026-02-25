Veículo de luxo é apreendido em Passo Fundo durante operação contra golpe de consórcio contemplado 

A Polícia Civil apreendeu um Porsche Carrera 911 avaliado em mais de R$ 1,5 milhão em Passo Fundo nesta quarta-feira (25). A ação é um novo desdobramento da Operação Consortium, que investiga um esquema bilionário de fraudes conduzido por empresas de consórcio, através de cartas de crédito rural e lavagem de dinheiro.
O carro de luxo foi localizado por agentes do Setor de Inteligência (Sipac) da 6ª Região Policial e da 2ª DP de Passo Fundo. De acordo com a polícia, o veículo pertence a investigados que participavam do esquema de ostentação dos falsos consócios. A investigação estima que R$ 300 milhões foram subtraído das vítimas.
Segundo a polícia, 20 pessoas foram presas na operação e duas seguem foragidas. O bem agora está à disposição da Justiça e passará por perícia.
Como funcionava o golpe
O esquema funcionava a partir da oferta de cartas de crédito rural às vítimas, que realizavam depósitos em contas determinadas pela quadrilha. Os consórcios, porém, nunca eram entregues e as vítimas nunca reaviam os valores ou mesmo a suposta carta contemplada.
Os golpes eram aplicados há quase uma década, com ramificações pelo RS, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Amazonas e Minas Gerais. As cerca de 200 vítimas incluem produtores rurais, empresários, autônomos e pessoas em situação de extremo sofrimento econômico, muitas delas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul de 2024.
Operação Consortium
A operação que investiga o esquema de fraudes teve início na cidade de São Francisco de Assis, na Fronteira Oeste, a partir da denúncia de quatro vítimas que relataram adquirir consórcios supostamente contemplados de uma mulher de Passo Fundo.
Em outubro de 2025, a primeira etapa da ação prendeu cinco pessoas e cumpriu seis mandados de buscas e apreensão em diversos endereços do município, com recolhimento de aparelhos celulares, um veículo Volvo, bolsas de luxo, aparelhos eletrônicos, R$ 41 mil em espécie e uma pistola bersa calibre 380.
Posteriormente, em dezembro do mesmo ano, quase 40 carros de luxo foram apreendidos pela Polícia Civil em Passo Fundo. Na época, a polícia estimou um prejuízo de R$ 30 milhões contra as vítimas do esquema, moradoras do RS e de outros Estados.
Durante a ação, foram apreendidos veículos Porsche, Mercedes, Mini, BMW, Volvo, Toyota e Peugeot com valor estimado em R$ 15 milhões, além de itens como joias e ao menos dois relógios Rolex com valor estimado de R$ 500 mil. Também houve o bloqueio de imóveis e criptomoedas no valor de R$ 170 milhões.