Veículo de luxo é apreendido em Passo Fundo durante operação contra golpe de consórcio contemplado 

Apreensão do veículo integra ação da Operação Consortium. Polícia Civil / Reprodução

A Polícia Civil apreendeu um Porsche Carrera 911 avaliado em mais de R$ 1,5 milhão em Passo Fundo nesta quarta-feira (25). A ação é um novo desdobramento da Operação Consortium, que investiga um esquema bilionário de fraudes conduzido por empresas de consórcio, através de cartas de crédito rural e lavagem de dinheiro.

O carro de luxo foi localizado por agentes do Setor de Inteligência (Sipac) da 6ª Região Policial e da 2ª DP de Passo Fundo. De acordo com a polícia, o veículo pertence a investigados que participavam do esquema de ostentação dos falsos consócios. A investigação estima que R$ 300 milhões foram subtraído das vítimas.

Segundo a polícia, 20 pessoas foram presas na operação e duas seguem foragidas. O bem agora está à disposição da Justiça e passará por perícia.

Como funcionava o golpe

O esquema funcionava a partir da oferta de cartas de crédito rural às vítimas, que realizavam depósitos em contas determinadas pela quadrilha. Os consórcios, porém, nunca eram entregues e as vítimas nunca reaviam os valores ou mesmo a suposta carta contemplada.

Os golpes eram aplicados há quase uma década, com ramificações pelo RS, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Amazonas e Minas Gerais. As cerca de 200 vítimas incluem produtores rurais, empresários, autônomos e pessoas em situação de extremo sofrimento econômico, muitas delas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul de 2024.

Operação Consortium

40 carros de luxo foram apreendidos pela Polícia Civil no município de Passo Fundo em dezembro de 2025. Jean Pimentel / Grupo RBS

A operação que investiga o esquema de fraudes teve início na cidade de São Francisco de Assis, na Fronteira Oeste, a partir da denúncia de quatro vítimas que relataram adquirir consórcios supostamente contemplados de uma mulher de Passo Fundo.

Em outubro de 2025, a primeira etapa da ação prendeu cinco pessoas e cumpriu seis mandados de buscas e apreensão em diversos endereços do município, com recolhimento de aparelhos celulares, um veículo Volvo, bolsas de luxo, aparelhos eletrônicos, R$ 41 mil em espécie e uma pistola bersa calibre 380.

Posteriormente, em dezembro do mesmo ano, quase 40 carros de luxo foram apreendidos pela Polícia Civil em Passo Fundo. Na época, a polícia estimou um prejuízo de R$ 30 milhões contra as vítimas do esquema, moradoras do RS e de outros Estados.