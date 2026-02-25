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Veículo de luxo é apreendido em Passo Fundo durante operação contra golpe de consórcio contemplado 

Operação Consortium prendeu 20 pessoas até o momento e estima que as 200 vítimas perderam R$ 300 milhões 

Heloisa Gamero

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