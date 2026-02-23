Polícia prende três suspeitos de duplo homicídio em Santo Ângelo

A Polícia Civil prendeu três homens suspeitos de executarem duas pessoas na madrugada desta segunda-feira (23) no bairro Boa Esperança, em Santo Ângelo, no noroeste do RS.

Conforme a polícia, as mortes teriam relação com uma disputa pelo controle do tráfico de drogas na região. As vítimas foram atingidas por tiros em uma residência e morreram antes da chegada do socorro.

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Os policiais identificaram um dos mortos como Vilmar de Lima, 57 anos. Segundo a polícia, ele tinha passagens por tráfico, estupro e corrupção de menores. A segunda vítima foi encontrada na área externa da casa e ainda não foi identificada.

Os presos têm 22, 28 e 40 anos e possuem antecedentes por tráfico, furtos e porte ilegal de arma. Dois deles são naturais de Santo Ângelo e um de Uruguaiana.

Durante a averiguação, a polícia localizou outra casa arrombada nas proximidades, onde apreenderam duas armas de fogo, munições e roupas utilizadas no momento do ataque.