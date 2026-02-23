Segurança

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Notícia

Polícia prende três suspeitos de duplo homicídio em Santo Ângelo

Caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (23). Investigação preliminar aponta que mortes teriam sido motivadas por tráfico de drogas

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