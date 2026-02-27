Polícia investiga suspeita de agressão a aluno em escola infantil de Espumoso; professora é afastada

Arranhões e hematomas foram encontrados no braço do menino. Responsável do aluno / Arquivo pessoal

A Polícia Civil de Espumoso, no norte do Estado, investiga uma suspeita de agressão de uma professora auxiliar a um menino de três anos. O caso teria acontecido na última segunda-feira (23), em uma escola municipal de Educação Infantil, e a profissional está afastada das atividades desde quarta-feira (25).

A família registrou um boletim de ocorrência por agressão e um exame de corpo de delito foi realizado na manhã de quinta-feira (26), em Soledade.

O delegado responsável pelo caso, Felipe Cavalcanti, confirmou ter recebido o registro de ocorrência. A Polícia Civil agora busca imagens que possam auxiliar na investigação para o esclarecimento dos fatos.

— A mãe desse menor registrou ocorrência junto à Brigada Militar e essa ocorrência foi remetida para a delegacia. Essa mãe foi ouvida e a criança foi encaminhada ao Instituto Médico Legal para fazer a perícia, para constatar a natureza das lesões. Nós estamos em diligência em busca de qualquer outro elemento, câmera, enfim, que possa corroborar esses fatos — esclareceu.

Segundo o delegado, a professora auxiliar ainda não foi ouvida.

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De acordo o relato da mãe, o menino teria ficado chorando quando foi deixado na escola na última segunda. Ainda conforme ela, um hematoma apareceu no braço da criança depois dessa situação.

— Às 14h40min eu mandei mensagem pra profe, perguntando se ele tinha se acalmado e ela me relatou que sim, mas resolvi buscar antes do horário mesmo assim. Quando chegamos em casa, fui tirar a roupinha dele, como sempre faço pra ver se tá tudo certo, e ele puxou o bracinho, o que achei estranho. Tirei a camiseta e vi a lesão no braço — lembra.

A mãe diz que questionou a escola, que teria informado que a professora não teve a intenção de ferir o aluno, mas que “aquilo pode acontecer, pois a funcionária possui unhas grandes". A Secretaria de Educação de Espumoso, responsável pela escola, abriu processo administrativo para apurar os fatos (leia abaixo a nota na íntegra).

No mesmo dia, a família procurou o Hospital São Sebastião de Espumoso, que emitiu um atestado médico de lesão corporal, em que confirma “marcas de esmagamento com hematoma e marcas de unhas em região posterior do braço esquerdo”.

— Ele chora muito quando fala de ir lá (na escola), então eu optei por trocar de escola — disse a mãe.

O que diz a Secretaria de Educação

A Secretaria Municipal de Educação de Espumoso confirmou a suspensão preventiva da professora auxiliar, que não teve sua identidade divulgada, por 60 dias. Em nota, destacou ainda que medidas administrativas já foram tomadas. Leia o posicionamento na íntegra:

“A Administração Municipal de Espumoso, por meio de toda a equipe, em especial a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo, reafirma seu compromisso inabalável com a proteção, o respeito e o zelo no ambiente escolar.

Ao tomar conhecimento do relato apresentado pela família de um estudante, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo, agiu prontamente, buscando inicialmente compreender a situação e instaurando processo administrativo formal para apuração dos fatos, conforme prevê a legislação. A servidora supostamente envolvida foi afastada de suas funções como medida preliminar.

O processo administrativo segue seu trâmite rigoroso e transparente. A Administração Municipal, em especial a Secretaria de Educação, Cultura e Turismo, posiciona-se de forma clara: ações que contrariem os princípios do respeito, da guarda e do zelo para com os estudantes são inadmissíveis e não correspondem aos valores que orientam a rede municipal de ensino.

Eventuais condutas individuais que se afastem das diretrizes educacionais não refletem a forma como a educação é conduzida. A rede municipal de ensino pauta-se por valores de ética, cuidado, diálogo e cooperação, promovendo formações contínuas e acompanhamento constante de seus profissionais.

Reiteramos nossa atenção permanente às demandas da comunidade escolar e de toda a população de Espumoso, bem como nosso compromisso com a transparência, o zelo e a responsabilidade na condução das políticas públicas de educação.

Atenciosamente,

Dania Nicolini Borghetti