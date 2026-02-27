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Polícia investiga suspeita de agressão a aluno em escola infantil de Espumoso; professora é afastada

Família de menino de três anos registrou ocorrência após notar hematomas. Município diz que medidas administrativas já foram tomadas

Heloisa Gamero

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