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Polícia Civil prende suspeito de estuprar idoso em pensão de Erechim

O homem de 34 anos e a vítima residiam na mesma casa. Suspeito invadiu o quarto e violentou o idoso, que precisou de atendimento médico

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