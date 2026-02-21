Polícia Civil prende suspeito de estuprar idoso em pensão de Erechim

A Polícia Civil prendeu preventivamente um homem de 34 anos suspeito de estuprar um idoso, de 63, em uma residência que funcionava como pensão em Erechim, no norte do RS. A prisão aconteceu na sexta-feira (20).

Segundo a investigação, conduzida pela Delegacia de Proteção à Pessoa dos Grupos Vulneráveis (DPPGV), o homem e o idoso moravam juntos na residência. O crime ocorreu em 6 de fevereiro, quando o suspeito teria arrombado a porta do quarto do idoso enquanto ele dormia, imobilizado e estuprado a vítima.

No dia seguinte à agressão, o idoso procurou atendimento hospitalar para tratar lesões decorrentes da violência sexual, momento em a polícia foi acionada.