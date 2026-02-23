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Notícia

Mulher morta pela companheira em Ijuí estava em processo de separação, diz polícia

No local do crime foram encontradas malas prontas, reforçando a suspeita de que o relacionamento havia chegado ao fim; caso é tratado como feminicídio

Tamires Hanke

Alessandra Hoppen

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