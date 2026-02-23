Mulher morta pela companheira em Ijuí estava em processo de separação, diz polícia

Provas reforçam a suspeita de que a relação do casal havia chegado ao fim. Tamires Hanke / Grupo RBS

Indícios encontrados dentro da casa onde uma jovem de 24 anos foi morta pela companheira , em Ijuí, no noroeste do RS, apontam que o casal estava em processo de separação. No imóvel, foram encontradas malas prontas.

Segundo o delegado Amilcar Souza Neto, da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, as provas reforçam a suspeita de que a relação do casal havia chegado ao fim. O caso foi confirmado pela polícia como feminicídio consumado.

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A vítima, identificada como Miriane Lacerda Vieira, 24 anos, era natural de Arroio do Tigre. Ela foi morta com golpes de faca por volta de 13h desta segunda-feira (23), no bairro São Geraldo, em Ijuí.

Conforme a investigação, a autora do crime, de 29 anos, teria tentado contra a própria vida depois do ataque e foi socorrida ao Hospital de Clínicas de Ijuí (HCI). Ela foi presa em flagrante e está sob custódia da polícia.

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Segundo a Polícia Civil, não havia registro anterior de ocorrência de violência ou medida protetiva envolvendo as duas.