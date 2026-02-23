Mulher é morta em Ijuí e principal suspeita seria companheira da vítima

Caso ocorreu por volta de 13h, no bairro São Francisco. Tamires Hanke / Agência RBS

Uma jovem de 24 anos foi morta com golpes de faca no início da tarde desta segunda-feira (23) em Ijuí, no noroeste do RS. O caso ocorreu por volta de 13h, no bairro São Geraldo.

Segundo a Brigada Militar, a vítima foi identificada como Miriane Lacerda Vieira, 24 anos. Ela morreu dentro de casa.

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A suspeita é que a autora do crime seja a companheira da vítima, de 29 anos. Ela teria tentado tirar a própria vida depois do ataque e foi socorrida ao Hospital de Clínicas de Ijuí (HCI). Ela está internada sob custódia da polícia.

A Polícia Civil trata o caso como feminicídio. Não havia registro de ocorrência anterior de violência ou medida protetiva envolvendo as duas.