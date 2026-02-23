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Jovem morre por descarga elétrica enquanto cortava grama no norte do RS

Vítima identificada como Gionata de Almeida Binelo, 19 anos, recebeu atendimento mas não resistiu

Alessandra Hoppen

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Heloisa Gamero

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