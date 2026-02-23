Jovem morre por descarga elétrica enquanto cortava grama no norte do RS

Um jovem de 19 anos morreu após sofrer um choque elétrico enquanto cortava a grama em frente à casa da família, no fim da tarde de domingo (22), em Sagrada Família, no norte do Estado.

De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência foi por volta das 17h, na residência da família. A vítima, identificada como Gionata de Almeida Binelo, utilizava o equipamento ligado à tomada quando sofreu a descarga elétrica e caiu no chão.

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Após o choque, foi acionado atendimento do posto de saúde do município. Conforme o registro, começou a chover pouco depois do acidente, o que dificultou os primeiros socorros no local. A vítima chegou a ser levada para atendimento, mas o óbito foi constatado na unidade de saúde.