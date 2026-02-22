Homem morre após confronto com a Brigada Militar, em Ajuricaba

Brigada Militar foi acionada por vizinhos através do 190. Janio Fernandes / Arquivo pessoal

Um homem de 49 anos morreu após confronto com a Brigada Militar em Ajuricaba, no noroeste do RS. O caso ocorreu por volta das 15h de sábado (21), no bairro João Carline.

Conforme a Brigada Militar, a equipe foi chamada por vizinhos através do 190, que relataram que um homem estava armado, ameaçando pessoas e efetuando disparos no pátio de uma residência.

Dois policiais militares foram até o local e localizaram o homem na casa de um amigo. Os policiais teriam se aproximado, quando o homem efetuou um disparo em direção à guarnição. Os policiais revidaram e efetuaram três disparos. O homem foi atingido. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Ajuricaba, onde acabou morrendo.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da ocorrência. Inicialmente, foi ouvida uma testemunha que estava no local, que confirmou a versão apresentada pelos policiais. O revólver usado pelo homem foi apreendido e o corpo dele encaminhado para necropsia. A arma dos policiais também deve passar por perícia.

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