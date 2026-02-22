Homem é preso e confessa ter matado o próprio cachorro no noroeste do RS

Um homem de 32 anos foi preso na tarde de sábado (22), suspeito de matar o próprio cachorro em Giruá, no noroeste do Estado. O caso aconteceu no bairro Santo Antônio.

Segundo a Polícia Civil, uma equipe da Brigada Militar foi chamada após receber uma denúncia. O cão foi localizado morto em uma vala, próximo de um riacho. O animal tinha lesões na cabeça.

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O responsável foi preso em flagrante por maus-tratos. Durante o interrogatório, ele afirmou que matou o próprio cachorro pois o animal estava doente.