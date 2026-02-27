Homem é morto durante briga no bairro Annes, em Passo Fundo 

Na tarde desta sexta-feira (27), um homem de 48 anos morreu após uma briga no bairro Annes, em Passo Fundo. Ele foi identificado como Dirceu dos Santos Valêncio.
Conforme a Brigada Militar, o crime aconteceu na Rua Pontão, por volta das 13h. A vítima teria entrado em um confronto físico com um outro homem, quando caiu na via e bateu a cabeça.
Dirceu dos Santos Valêncio morreu no local. Os policiais militares localizaram uma faca próxima ao corpo.
Segundo informações do comandante do 3° Regimento de Polícia Montada (3º RPMon), tenente-coronel Marcelo Scapin Rovani, testemunhas apontaram a vítima como sendo responsável por uma série de arrombamentos a residências do município.
O segundo homem envolvido na briga foi detido. O caso agora será investigado pela Polícia Civil.