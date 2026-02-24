Golpistas se passam por policiais para extorquir servidores da saúde em Carazinho

Pelo menos quatro unidades de saúde de Carazinho receberam ligações. Prefeitura de Carazinho / Divulgação

Servidores de unidades de saúde de Carazinho, no norte do Estado, foram alvo de golpes telefônicos na tarde de segunda-feira (23). Os criminosos se passaram por policiais militares para intimidar funcionários e exigir transferências via Pix.

A ocorrência foi registrada como estelionato. Pelo menos quatro unidades receberam ligações e, em um dos casos, uma servidora chegou a realizar um pagamento de R$ 200 após as ameaças.

De acordo com a Brigada Militar, os criminosos se identificavam inicialmente como policiais militares. Depois, desfaziam a situação e informavam que faziam parte de uma quadrilha, ameaçando os profissionais de que, se o valor não fosse enviado, as unidades seriam invadidas.

A estratégia, segundo a Brigada Militar, é criar medo e senso de urgência para forçar a vítima a pagar rapidamente, sem checar a veracidade das informações.

Orientações

A Brigada Militar reforça que não solicita dinheiro, transferências ou qualquer pagamento para prestação de serviços ou para evitar supostas ações criminosas.

Em casos semelhantes, a recomendação é:

Desligar imediatamente a ligação;

Não fornecer dados pessoais ou informações da unidade;

Não realizar pagamentos ou Pix;

Acionar a polícia pelo telefone 190.