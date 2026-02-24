Segurança

Norte do RS
Notícia

Golpistas se passam por policiais para extorquir servidores da saúde em Carazinho

Criminosos exigiram transferências via Pix após ameaças a funcionários municipais. Brigada Militar orienta que sejam registrados boletins de ocorrência  

Alessandra Hoppen

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS