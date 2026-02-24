Segurança

Violência de gênero
Notícia

Entenda por que a polícia trata como feminicídio o caso de mulher morta pela companheira em Ijuí

Miriane Lacerda Vieira, 24 anos, foi morta a facadas na segunda-feira (23). Casal estaria em processo de separação

Tamires Hanke

Rebecca Mistura

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