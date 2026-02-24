"Chorou e disse que ia terminar a relação", conta pai sobre conversa com jovem morta pela companheira em Ijuí

Miriane, ao centro da foto, com o pai e a irmã gêmea. Olmiro Vieira / Arquivo pessoal

Determinada, focada e dedicada ao que fazia. É assim que Olmiro Vieira Filho descreve a filha, Miriane Lacerda Vieira, 24 anos, vítima de feminicídio em Ijuí, no noroeste do Estado. O caso aconteceu na tarde de segunda-feira (23), quando a mulher foi morta com golpes de faca pela companheira.

Em meio ao luto, o pai prefere guardar a imagem de uma jovem que buscava ser sempre melhor.

— Ela era determinada, trabalhava pra competir, queria ser a melhor em tudo o que fazia. Era assim desde criança, na aula, no esporte, no trabalho — lembra com carinho.

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Natural de Arroio do Tigre e criada em Lagoão, no Vale do Rio Pardo, Miriane se mudou para Soledade aos 18 anos, quando foi trabalhar com a tia na venda de cosméticos. Na cidade do norte gaúcho, também atuou com mineração.

— A principal lembrança que eu vou ter dela é de quando comecei a ensinar a se desenvolver na estrada. De quando começou a trabalhar comigo na área da mineração em Soledade, viajando e analisando minerais como ágatas e ametistas — disse o pai sobre os ensinamentos compartilhados.

Relacionamento desgastado

A distância da família, segundo Olmiro Vieira Filho, passou a ser maior nos últimos meses. Há cerca de meio ano, Miriane se mudou para Ijuí, onde morava com a companheira que havia conhecido pela internet.

Ainda conforme o pai, o relacionamento foi desgastado por ameaças constantes e pedidos de afastamento da família. A companheira de Miriane teria ameaçado matá-la em diferentes ocasiões.

Dias antes do crime, Olmiro passou a tarde em Passo Fundo com Miriane e sua irmã gêmea, Mirian. O passeio foi marcado por conversas sobre mudanças de vida e também sobre o relacionamento.

— A gente passou o domingo junto. Nós brincamos, andamos de kart, e ela tinha falado que tudo foi maravilhoso. Quando chegamos em casa, chorou um pouco e disse que ia terminar a relação porque tava sufocante. A guria (companheira) fazia muita pressão e chantagem — contou.

Dias antes do crime, família havia passado o final de semana em Passo Fundo, onde andaram de kart. Olmiro Vieira / Arquivo pessoal

Antes de morrer, Miriane disse ao pai que faria as malas assim que chegasse em Ijuí. Preocupado com a situação, ele orientou a filha:

— Eu disse pra ela que, se chegasse em casa e tivesse algum tipo de hostilidade, não arrumasse as malas, que não revidasse nenhuma provocação e que saísse de casa para ir trabalhar. Falei pra ela que, se precisasse, era pra me ligar e a gente buscava ela. Foi o último contato que tivemos.

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Relembre o caso

Crime aconteceu no no bairro São Geraldo. Tamires Hanke / Grupo RBS

Miriane Lacerda Vieira foi morta dentro da casa onde morava com a companheira. O caso é investigado pela Delegacia da Mulher de Ijuí como feminicídio.

A autora do crime, de 29 anos, teria tentado contra a própria vida depois do ataque e foi encaminhada ao Hospital de Clínicas de Ijuí (HCI). Após passar por cirurgia, ela foi presa em flagrante e está sob custódia da polícia.

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Segundo a Polícia Civil, não havia registro anterior de ocorrência de violência ou medida protetiva envolvendo o casal. O inquérito está em fase inicial e, nos próximos dias, testemunhas devem ser ouvidas.

Miriane está sendo velada no CTG Porteira da Amizade, em Lagoão. O sepultamento será a partir das 15h, no Cemitério de Lagoão.

🚨Como pedir ajuda

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Em Porto Alegre, a Delegacia da Mulher na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).

As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Defensoria Pública – Disque 0800-644-5556

Para orientação quanto aos seus direitos e deveres, a vítima poderá procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Centros de Referência de Atendimento à Mulher

Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência.

Ministério Público do Rio Grande do Sul