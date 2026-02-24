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"Chorou e disse que ia terminar a relação", conta pai sobre conversa com jovem morta pela companheira em Ijuí

Crime aconteceu na segunda-feira (23), quando Miriane Lacerda Vieira, 24 anos, foi ferida por facadas. Relacionamento era marcado por ameaças e pedidos de afastamento da família

Alessandra Hoppen

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