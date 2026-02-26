Caso de serial killer gaúcho que matava meninos completa 51 anos; assassino nunca mais foi visto

Luiz Baú fugiu do Instituto Psiquiátrico Forense (IPF) de Porto Alegre em 1980. Reprodução / Zero Hora

Meio século depois dos crimes que paralisaram Erechim e cidades vizinhas, no norte gaúcho, uma pergunta segue sem resposta: onde está Luiz Baú, o serial killer conhecido como "Monstro de Erechim"?

Apontado como autor de uma série de assassinatos brutais contra crianças, Baú fazia sua primeira vítima há exatos 51 anos, em 26 de fevereiro de 1975. O homem foi preso, virou alvo de uma caçada policial que mobilizou moradores e, após fugir de um instituto psiquiátrico, nunca mais foi visto. Não há registro de morte, julgamento ou captura.

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O nome repercutiu em manchetes e surgiu como um apelido que atravessou gerações, virando até objeto de pesquisa. O caso do Monstro de Erechim foi revisitado pelo historiador e pesquisador Humberto José da Rocha, que analisou o processo criminal durante o mestrado. O acesso aos documentos foi possível em razão da prescrição do processo, em 2005.

— Esse caso ainda permanece muito vivo aqui em Erechim. As pessoas ainda falam sobre isso e recordam, talvez muito por conta do perfil das vítimas. Foi uma situação de muita repercussão — afirma o pesquisador.

Reportagem da Zero Hora de 19 de fevereiro de 1980 mostrou a busca pelo serial killer. Reprodução / Zero Hora

A análise do processo criminal permitiu ao pesquisador reconstruir passo a passo a sequência de assassinatos atribuídos a Luiz Baú. As vítimas eram na maioria meninos, moradores de áreas rurais ou bairros periféricos, abordados pelo criminoso quando estavam sozinhos em atividades de rotina.

Os autos indicam que os corpos eram localizados em matas, lavouras e beiras de estrada, com sinais de violência física acentuada.

Primeiro homicídio em 1975

Após meio ano trabalhando na roça e atuando como curandeiro de um dos filhos da família Zarpelon, na Linha Jubaré, atual município de Barra do Rio Azul, Baú fazia sua primeira vítima.

Em 26 de fevereiro de 1975, o criminoso mata Francisco Antônio Zarpelon, 13 anos, com cortes no pescoço e mutilação genital. Ele não aceitava que o menino seria enviado para um seminário.

— O modus operandi chama a atenção. Não bastava só matar, há relato de violência. É perceptível como ali tinha, vamos dizer assim, uma fixação por aquele perfil, de meninos com idades próximas — analisa Rocha.

Dois dias depois, o homem é preso pela primeira vez enquanto tentava chegar à casa de uma irmã em Itatiba do Sul, cidade gaúcha onde nasceu. Até meados de setembro, Luiz Baú permaneceu em cárcere e foi internado no Instituto Psiquiátrico Forense (IPF) em Porto Alegre para exames de responsabilidade penal.

O laudo indicou esquizofrenia simples, sugerindo que ele seria incapaz de entender o caráter criminoso de seus atos. Por esse motivo, foi transferido para o Presídio Estadual de Erechim.

Fuga do presídio e assassinatos

Após sentença de absolvição pelo crime de 1975, Luiz Baú fugiu do presídio de Erechim durante um trabalho externo, na chácara do então diretor da instituição. O período que seguiu a fuga foi marcado por uma série de mortes.

Em 12 de fevereiro de 1980, Baú comete o assassinato de Jandir Moreira Cardoso, 10 anos, no distrito erechinense de Vila Áurea. O corpo apresentava o mesmo padrão de cortes no pescoço e mutilação dos crimes anteriores.

Menos de três dias depois da morte do menino, outras duas crianças foram mortas na comunidade de Rio Tigre: Paulo Grando, 8 anos, e Gelson Ribeiro, 11. Os corpos foram encontrados na manhã do dia 16 de fevereiro "degolados e seviciados", narrava a reportagem de Zero Hora.

Por desavença pessoal, Luiz Baú também matou o chacreiro Aparício Amâncio Bueno, 68 anos, que trabalhava na propriedade do diretor do presídio.

— O perfil dele eram meninos, mas neste caso o conflito surgiu porque o encarregado designou Baú possivelmente para uma tarefa que ele não gostava, e isso deve ter gerado desavença — diz o historiador.

Após a fuga, a caçada da polícia pelo criminoso durou cerca de dois meses, o que, segundo o pesquisador Humberto da Rocha, era tempo demais para a credibilidade e reputação dos policiais da época:

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— Uma das dificuldades que se tinha era a enxurrada de informações. Qualquer indigente que passasse por uma casa, a comunidade ligava para o delegado. A polícia recebeu muitas ligações e ao chegar no local, não era o Baú. Ele teria que ser onipresente (diante do número de relatos).

A recorrência das mortes na região não passou impune para a comunidade. Devido à iminência do linchamento do assassino pela população revoltada, Baú foi transferido sob escolta para o Hospital de Caridade e, em seguida, encaminhado novamente para o Instituto Psiquiátrico Forense, em Porto Alegre.

Paradeiro incerto

Por seis meses Luiz Baú permaneceu internado no Instituto Psiquiátrico, até que em 1980 ele e outros internos fugiram do manicômio. Desde então, o serial killer nunca mais foi visto.

Sem pistas sobre seu paradeiro, mitos e lendas sobre o destino ou possível morte do assassino passaram a circular entre a comunidade de Erechim. Parte dos boatos existe até hoje, relata Rocha:

— A figura do "monstro" dialoga muito com a ideia do imaginário. Tem relatos, por exemplo, de mães que substituem o velho do saco ou o bicho papão pela figura do assassino, com a frase "não vai lá que o Baú vem te pegar".