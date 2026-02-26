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"Monstro de Erechim"
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Caso de serial killer gaúcho que matava meninos completa 51 anos; assassino nunca mais foi visto

Luiz Baú cometeu primeiro assassinato em 26 de fevereiro de 1975. Ao todo, quatro meninos com idades entre 8 e 13 anos foram mortos, além de um idoso

Alessandra Hoppen

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