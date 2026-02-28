Brigada Militar prende homem suspeito de tráfico de drogas após perseguição no centro de Passo Fundo  

A Brigada Militar prendeu, na noite de sexta-feira (27), um homem de 27 anos, por suspeita de tráfico de drogas, após perseguição no centro de Passo Fundo.
Segundo informações do 3º Batalhão de Polícia de Choque, a equipe se deslocou após o setor de inteligência identificar um veículo que distribuía drogas na região. Ao avistar a viatura, o condutor desobedeceu à ordem de parada e iniciou uma fuga em alta velocidade.
Os policiais conseguiram interceptar o automóvel e encontraram mais de oito quilos de maconha, cerca de um quilo de cocaína, 116 comprimidos de ecstasy, uma cartela de comprimidos alucinógenos LSD e 17 frascos de lança-perfume.
Além dos itens, 18 unidades de óleo full spectrum (derivado da cannabis), dois carregadores de pistola .380, e três munições de calibre .45 (de uso restrito) foram apreendidos.
O homem e o material foram conduzidos à Delegacia de Pronto Atendimento de Passo Fundo. O veículo utilizado na fuga também foi recolhido ao pátio do guincho. Indivíduo segue detido.