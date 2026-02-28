Brigada Militar prende homem suspeito de tráfico de drogas após perseguição no centro de Passo Fundo  

Homem segue detido. 3º Batalhão de Polícia de Choque / Reprodução

A Brigada Militar prendeu, na noite de sexta-feira (27), um homem de 27 anos, por suspeita de tráfico de drogas, após perseguição no centro de Passo Fundo.

Segundo informações do 3º Batalhão de Polícia de Choque, a equipe se deslocou após o setor de inteligência identificar um veículo que distribuía drogas na região. Ao avistar a viatura, o condutor desobedeceu à ordem de parada e iniciou uma fuga em alta velocidade.

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Os policiais conseguiram interceptar o automóvel e encontraram mais de oito quilos de maconha, cerca de um quilo de cocaína, 116 comprimidos de ecstasy, uma cartela de comprimidos alucinógenos LSD e 17 frascos de lança-perfume.

Além dos itens, 18 unidades de óleo full spectrum (derivado da cannabis), dois carregadores de pistola .380, e três munições de calibre .45 (de uso restrito) foram apreendidos.