Segurança

Norte do RS
Notícia

Brigada Militar prende homem suspeito de tráfico de drogas após perseguição no centro de Passo Fundo  

Cerca de 10 quilos de entorpecentes, incluindo maconha, cocaína e drogas sintéticas, além de munições de grosso calibre foram apreendidos na sexta-feira

Heloisa Gamero

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS