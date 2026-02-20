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Babá suspeita de sequestrar menina de um ano é presa em Sananduva

Segundo a polícia, suspeita trabalhava há menos de um mês com a família. Ela alegou que foi à casa do namorado com a criança, mas não retornou por conta da chuva

Heloisa Gamero

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