Babá suspeita de sequestrar menina de um ano é presa em Sananduva

Suspeita foi presa em flagrante na manhã desta sexta. Polícia Civil / Divulgação

Uma mulher de 43 anos foi presa em flagrante na manhã desta sexta-feira (20) pelo crime de cárcere privado e sequestro de uma criança de um ano em Sananduva, no norte do Estado.

Segundo a Polícia Civil, a suspeita teria sequestrado a menina, que estava desaparecida desde as 20h de quinta-feira (19). A mãe da criança, ao chegar em casa após o trabalho e não encontrar a filha, registrou ocorrência por desaparecimento.

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O delegado responsável pelo caso, Hugo Rigo, afirmou que a mulher era uma conhecida da família e trabalhava há menos de um mês na casa. Conforme a investigação, a cuidadora não deixou aviso prévio e não possui telefone.

Ao ser ouvida pela polícia, a suspeita alegou que foi à casa do namorado com a criança durante a noite, mas não retornou por conta da chuva. Na manhã desta sexta, ela foi cercada por vizinhos que a avistaram na rua, carregando a menina no colo.

— Ela (a cuidadora) relatou que não tinha um telefone e nem possuía o número dos pais para avisar sobre a criança — disse o delegado.

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