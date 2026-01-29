Veja o perfil dos desaparecidos em Passo Fundo e as orientações da polícia para registrar ocorrência

Em Passo Fundo, há atualmente 116 desaparecimentos em aberto. Polícia Civil / Divulgação

Em Passo Fundo, os desaparecimentos registrados frequentemente envolvem usuários de drogas, pessoas que costumam passar dias fora de casa e depois retornam. O dado é apontado pela Polícia Civil como o tipo mais comum de ocorrência atendida no município.

O perfil de desaparecidos, no entanto, não é homogêneo. Segundo a delegada responsável pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Daniela Minetto, idosos também estão entre os registros recorrentes.

— Temos ocorrências com idosos por problemas de saúde, como Alzheimer, demência, ou algum outro tipo de situação desse gênero, e alguns até mesmo por conflito familiar. Mesmo assim, o perfil mais vulnerável ainda é usuário de droga — pontua.

Em Passo Fundo, há atualmente 116 desaparecimentos em aberto — casos em que a pessoa ainda não foi encontrada ou em que o reencontro não foi comunicado à polícia. A maioria dos casos é de desaparecimentos ocorridos depois de 2019.

Não é preciso esperar 24h

A delegada reforça que a informação de que é preciso aguardar 24 horas para registrar um desaparecimento é um mito.

— Essa história de aguardar 24 horas para buscar a polícia é mito. O registro deve ser feito assim que a ausência foge do padrão daquela pessoa e gera preocupação — destaca.

Segundo Daniela, o momento de procurar a polícia depende muito do perfil do desaparecido:

— Se é uma pessoa que nunca desapareceu, tem uma rotina fixa e não dá notícia, isso já é motivo para um alerta. No caso de um usuário de drogas, a família percebe quando a ausência se prolonga para além do habitual.

Após a comunicação do desaparecimento, a Polícia Civil realiza uma análise do perfil da vítima e define as primeiras diligências, que podem começar imediatamente.

— Dependendo do caso, buscamos imagens de câmeras de vigilância, fazemos quebra de sigilo telefônico ou bancário, verificamos movimentações financeiras e ligações. Tudo isso ajuda a entender o paradeiro e o motivo do desaparecimento — afirma a delegada.

A orientação é que a família ofereça o máximo de informações possível: rotina, última vez que a pessoa foi vista, roupas, telefone, trajetos, amigos, locais que costuma frequentar e fotos atuais.

Mudança no perfil de desaparecidos no RS

Embora crianças e adolescentes ainda apareçam nas estatísticas, o número de casos envolvendo menores de idade vem reduzindo. Dados dos últimos 10 anos mostram que os desaparecimentos no Rio Grande do Sul passaram a envolver majoritariamente adultos, com crescimento gradual entre homens.

Entre 2015 e 2017, mais da metade dos desaparecimentos registrados no Estado envolvia pessoas de até 18 anos. Em 2015, dos 10,1 mil casos, a maioria era de crianças e adolescentes. A partir dos anos seguintes, o cenário se inverteu e os registros com pessoas maiores de 18 anos passaram a predominar.

No recorte de gênero, a mudança também é clara: em 2015, os números eram praticamente iguais entre homens e mulheres. Já no ano passado, 62% das pessoas desaparecidas eram do sexo masculino.

Atualmente, o RS é o segundo estado com mais casos de desaparecimento no Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo.

O que fazer em caso de desaparecimento

Não esperar 24 horas para registrar ocorrência;

Procurar a Polícia Civil ou a Brigada Militar imediatamente;

Levar uma foto atual da pessoa e o maior número de informações possíve;

Sempre avisar a polícia quando a pessoa for encontrada.