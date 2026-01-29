Segurança

Luto
Notícia

Agricultora, amante dos animais e com muitos amigos: quem era Marlei de Fátima Froelick, 11ª vítima de feminicídio no RS em 2026

Ela foi morta pelo ex-companheiro nesta quinta-feira (29), em Novo Barreiro  

Heloisa Gamero

Guilherme Canal

