Polícia Federal prende cinco pessoas por venda ilegal de armas de fogo na Terra Indígena Cacique Doble

Investigações tiveram início em 2023. Polícia Federal / Divulgação

A Polícia Federal de Passo Fundo cumpriu sete mandados de prisão durante operação realizada na manhã desta quarta-feira (28). A ação combate o comércio ilegal de armas de fogo na Terra Indígena Cacique Doble.

Cinco pessoas foram presas, enquanto outras duas já estavam recolhidas ao sistema penitenciário. Um suspeito foi detido em Passo Fundo, um em Cacique Doble e três em Florianópolis (SC). A ação também resultou no cumprimento de seis mandados de busca e apreensão e na recolha de celulares.

O grupo criminoso é investigado por vender armamento de forma ilegal a envolvidos em conflitos armados dentro da reserva indígena. De acordo com a PF, os detidos auxiliavam no abastecimento de facções rivais em disputa pelo controle do território.

As investigações tiveram início em 2023, quando a Brigada Militar prendeu um indivíduo em flagrante e apreendeu com ele munições de diversos calibres.

A terra indígena tem histórico de conflitos pelo menos desde 2022, quando a Força Nacional já atuava no policiamento do território. A violência se intensificou em 2023 depois da morte de uma adolescente. Paola Rodrigues, 13 anos, foi baleada durante confronto pela disputa do cacicado da reserva.