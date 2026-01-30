Operação prende trio suspeito de aplicar o golpe do bilhete premiado em Passo Fundo

Dois suspeitos foram presos em Passo Fundo. Luiz Otávio Calderan / Grupo RBS

Três pessoas foram presas nesta sexta-feira (30) por suspeita de aplicar o golpe do bilhete premiado. A Operação Proteu, deflagrada para desarticular um grupo criminoso, ocorreu em Passo Fundo, no norte do Estado, na Região Metropolitana de Porto Alegre e em Santa Catarina.

A ação tinha como objetivo desarticular um grupo criminoso responsável por diversos estelionatos relacionados ao conto do bilhete em Passo Fundo. Dois foram presos no norte gaúcho e um em Santa Catarina.

A investigação também apurou que para aplicar o golpe, o grupo utilizava um roteiro em que um dos criminosos se passava por atendente da Caixa Econômica Federal, enganando as vítimas sobre a veracidade do prêmio. Em um dos casos, uma pessoa foi lesada em mais de R$ 580 mil.

Além das prisões, a polícia apreendeu três carros de luxo, uma arma de fogo, dinheiro e outros objetos de alto valor que estavam em posse dos suspeitos.

Veículos foram apreendidos pela Polícia Civil Polícia Civil / Divulgação

— Esses indivíduos viajam para várias cidades para praticar o conto do bilhete premiado. Nesse caso em específico, se passavam como atendentes da Caixa Econômica Federal para enganar a vítima de que aquele bilhete era realmente premiado — explica o delegado Gustavo Pereira, da 3ª Delegacia de Porto Alegre.

Os presos foram encaminhados ao sistema prisional. A polícia segue investigando o caso para identificar outras vítimas do grupo criminoso.

Como funciona o golpe do bilhete premiado

O golpe foi noticiado pela primeira vez na imprensa na década de 1930, mas, segundo a polícia, ainda engana muita gente devido à encenação elaborada pelos golpistas.

Confira como os estelionatários agem, na maioria dos casos:

Fique atento para não cair em golpes

Evite conversar com estranhos na rua e na frente de caixas eletrônicos;

Mantenha bem guardadas quantias em dinheiro e cartões de débito e crédito, bem como outros pertences pessoais;

Preste atenção, pois, em geral, mais de uma pessoa participa desse golpe;

Jamais forneça seus dados bancários, cartões e senhas para qualquer pessoa desconhecida;

Fique atento aos telefonemas de pessoas estranhas, principalmente de outros Estados. Em geral, ocorre uma primeira conversa para ter informações da vítima para em seguida aplicar o golpe;

Se alguém realmente possuir um bilhete premiado, não irá dividir o prêmio com outra pessoa, ainda mais um desconhecido, por nenhum motivo. O ganhador também não irá vender esse prêmio em troca de dinheiro vivo, pois em algum momento o premiado obterá a quantia;

Caso seja mais uma vítima desse crime, não deixe de registrar a ocorrência na Polícia Civil.