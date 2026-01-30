Segurança

Estelionato
Notícia

Operação prende trio suspeito de aplicar o golpe do bilhete premiado em Passo Fundo

Grupo criminoso atuava com roteiro falso, se passando por atendentes da Caixa. Uma das vítimas perdeu mais de R$ 580 mil

Luiz Otávio Calderan

