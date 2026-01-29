Mulher queimada pelo ex-companheiro em Lagoa Vermelha está internada na Capital

Vítima foi socorrida pela irmã, que ajudou a retirar roupas incendiadas. Polícia Civil / Divulgação

A mulher vítima de uma tentativa de feminicídio em Lagoa Vermelha, no norte do Estado, foi transferida na quarta-feira (28) para uma unidade de saúde especializada em queimados, em Porto Alegre.

Fabiana Domingues da Silva, 38 anos, teve queimaduras de segundo grau em 50% do corpo depois que seu ex-companheiro jogou gasolina nela e ateou fogo na madrugada do último domingo (25). O Hospital Cristo Redentor não divulgou detalhes sobre o estado de saúde da paciente.

O suspeito do crime foi preso na tarde de segunda-feira (26), quando tentava deixar Lagoa Vermelha. Ele resistiu à abordagem dos policiais e tentou fugir a pé, masfoi detido e precisou ser algemado.

A polícia não divulgou o nome do investigado, mas a reportagem apurou tratar-se de Helio Carneiro de Oliveira Junior, 36 anos. Ele está preso preventivamente no Presídio Estadual de Lagoa Vermelha, mas segundo a polícia, deve ser transferido.

Suspeito não aceitava término

Suspeito tentava fugir da cidade quando foi preso. Polícia Civil / Divulgação

A vítima possuía medida protetiva de urgência contra o homem desde 19 de janeiro, um após o suspeito atear fogo no carro dela. Fabiana havia terminado o relacionamento há cerca de dois meses, mas o ex-companheiro não aceitava a separação.

O crime aconteceu no último domingo (25), quando Fabiana Aparecida Domingues da Silva estava acompanhada da irmã, Karen Chayane da Silva, no centro de Lagoa Vermelha, após assistirem a um show. O agressor teria se aproximado de Fabiana e iniciado uma discussão.

Devido à insistência do homem, as duas decidiram deixar o local, mas foram seguidas por ele. Helio Carneiro de Oliveira Junior desceu de um veículo, jogou gasolina e ateou fogo em Fabiana. A irmã da vítima também foi alvo do agressor, mas conseguiu se afastar e não ficou ferida.

A mulher foi socorrida pela irmã e encaminhada ao hospital. Segundo a Polícia Civil, câmeras de segurança registraram o crime. Porém, as imagens não serão divulgadas para preservar a privacidade e a intimidade da vítima.

Conforme o delegado responsável pela investigação, Janquiel Paulo Grando, a gravação "evidencia a gravidade da conduta e registra momentos de extremo terror impostos às vítimas pelo agressor".