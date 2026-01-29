Segurança

Tentativa de feminicídio
Mulher queimada pelo ex-companheiro em Lagoa Vermelha está internada na Capital

Fabiana Domingues da Silva, 38 anos, teve 50% do corpo atingido por chamas após ataque. Homem foi preso preventivamente.

Rebecca Mistura

