Mulher morta a tiros em Novo Barreiro ia morar com o filho para fugir do ex-companheiro

Feminicídio aconteceu na localidade de Jogareta. Jefferson de Ramos / Rádio Sarandi

Marlei de Fátima Froelick, 53 anos, morta a tiros pelo ex-companheiro na manhã desta quinta-feira (29), em uma propriedade rural de Novo Barreiro, no norte do Estado, se deslocava para um local seguro no momento do ataque. A informação foi confirmada pela delegada Cristiane Van Riel em entrevista à Rádio Gaúcha.

Durante participação no programa Gaúcha +, a delegada responsável pelo caso disse que Marlei estaria buscando seus pertences para sair da propriedade que compartilhava com o agressor, na linha Jogareta. O plano era ficar na casa de um dos filhos do casal.

A vítima foi alvejada ainda dentro do carro, enquanto estava acompanhada do pai e de uma tia. No momento do feminicídio, o suspeito estava escondido em uma área de mata, esperando por Marlei.

— Ele estava monitorando-a. Já teria proferido ameaças de morte contra ela nos últimos dias — disse a delegada de Palmeira das Missões.

Após o ataque, ainda de acordo com a delegada, Waldir Abling, 57 anos, tentou se suicidar com disparos e golpes de faca. Ele está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Medida protetiva

Marlei de Fátima Froelick solicitou uma medida protetiva de urgência contra o ex-companheiro no último dia 12 de janeiro, mas o pedido foi inicialmente indeferido.

A partir de um recurso do Ministério Público, a medida acabou sendo aprovada pelo Tribunal de Justiça no dia anterior ao feminicídio, quarta-feira (28). Questionado sobre a negativa ao pedido de medida protetiva, o TJ disse que o processo tramita em segredo de justiça e que não é possível fornecer informações a respeito do caso.

Um feminicídio a cada dois dias em 2026

O Rio Grande do Sul vive um alerta de casos de feminicídio em 2026. De 1º a 29 de janeiro, foram 11 crimes — o que representa um caso a cada dois dias e meio. O número é maior que o registrado em todo o mês de janeiro de 2025, quando foram nove feminicídios.

O ano de 2025 terminou com 80 feminicídios consumados e 264 tentativas no Rio Grande do Sul. Dessas vítimas, somente 5% tinham medida protetiva de urgência e 75% não tinha qualquer registro contra o agressor.

Diferente do caso ocorrido em Novo Barreiro, a maior parte dos investigados como autores das mortes de 2026 já tinha algum tipo de antecedente criminal. Ao menos oito deles acumulam passagens pela polícia, por crimes como ameaça, lesão corporal e tráfico de drogas, entre outros.

Os casos de 2026