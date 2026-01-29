Mulher é morta a tiros em Novo Barreiro; RS chega ao 11º feminicídio de 2026

Caso foi registrado por volta das 10h20min desta quinta-feira (29). Jefferson de Ramos / Rádio Sarandi

Uma mulher foi morta a tiros pelo ex-companheiro na manhã desta quinta-feira (29) em Novo Barreiro, município de 4,2 mil habitantes do norte gaúcho. Caso é o 11º feminicídio registrado no Rio Grande do Sul em 2026.

Segundo a Polícia Civil, o crime foi por volta das 10h20min na linha Jogareta, localizada na zona rural do município. Marlei de Fátima Froelick, 53 anos, foi atingida por disparo de arma de fogo quando se deslocava junto de familiares para a propriedade.

Quando desceu do veículo para abrir o portão do terreno, foi surpreendida pelo agressor, que estava escondido em mata próxima. O homem identificado como Waldir Abling, 57 anos, era ex-companheiro da vítima e não possui antecedentes criminais.

Leia Mais Ao menos oito suspeitos em 10 feminicídios em janeiro no RS já tinham antecedentes criminais

Ainda segundo a Polícia Civil, o autor do disparo foi hospitalizado com lesões de faca e disparo de arma de fogo, e permanecerá internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). A origem das lesões não foi esclarecida até o momento.

A Delegacia de Polícia de Palmeira das Missões confirmou que Marlei registrou ocorrência policial e solicitou medidas protetivas de urgência à Justiça ainda no dia 12 de janeiro, mas o pedido foi inicialmente negado.

Na quarta-feira (28), o Tribunal de Justiça (TJ) concedeu, após recurso do Ministério Público, a medida, mas o agressor ainda não havia sido intimado até a manhã desta quinta. A Polícia Civil investiga o caso.



Questionado sobre o indeferimento do pedido de medida protetiva, o TJ dissse que processo tramita em segredo de justiça e que não é possível fornecer informações a respeito do caso.

Mulher foi surpreendida ao entrar na propriedade rural da família. Jefferson de Ramos / Rádio Sarandi

Um feminicídio a cada dois dias em 2026

O Rio Grande do Sul vive um alerta de casos de feminicídio em 2026. De 1º a 29 de janeiro, foram 11 crimes — o que representa um caso a cada dois dias e meio. O número é maior que o registrado em todo o mês de janeiro de 2025, quando foram nove feminicídios.

O ano de 2025 terminou com 80 feminicídios consumados e 264 tentativas no Rio Grande do Sul. Dessas vítimas, somente 5% tinham medida protetiva de urgência e 75% não tinha qualquer registro contra o agressor.

Diferente do caso ocorrido em Novo Barreiro, a maior parte dos investigados como autores das mortes de 2026 já tinha algum tipo de antecedente criminal. Ao menos oito deles acumulam passagens pela polícia, por crimes como ameaça, lesão corporal e tráfico de drogas, entre outros.

Os casos de 2026

Como pedir ajuda

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Em Porto Alegre, a Delegacia da Mulher na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).

As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Defensoria Pública – Disque 0800-644-5556

Para orientação quanto aos seus direitos e deveres, a vítima poderá procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Centros de Referência de Atendimento à Mulher

Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência.

Ministério Público do Rio Grande do Sul

O Ministério Público do Rio Grande do Sul atende o cidadão em qualquer uma de suas Promotorias de Justiça pelo Interior, com telefones que podem ser encontrados no site da instituição.

Neste espaço é possível acessar o atendimento virtual, fazer denúncias e outros tantos procedimentos de atendimento à vítima. Para mais informações clique neste link.