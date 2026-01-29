Segurança

Norte do RS
Notícia

Mulher é morta a tiros em Novo Barreiro; RS chega ao 11º feminicídio de 2026

Vítima de 53 anos havia solicitado medidas protetivas de urgência. Polícia Civil investiga o caso 

Rebecca Mistura

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS