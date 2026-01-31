Segurança

Norte do RS
Notícia

Mulher é morta a facadas após briga em bar de Passo Fundo; uma suspeita foi presa

Elise de Fátima da Silva foi atacada por outras duas mulheres na madrugada deste sábado (31). Uma suspeita foi presa e a outra ainda não foi localizada

Rebecca Mistura

