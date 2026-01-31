Mulher é morta a facadas após briga em bar de Passo Fundo; uma suspeita foi presa

Uma mulher de 39 anos foi morta a facadas após se envolver em uma briga com outras duas mulheres no bairro São Luiz Gonzaga, em Passo Fundo, na madrugada deste sábado (31).

Conforme relato de testemunhas à Brigada Militar, as três mulheres estavam em um bar, sendo que a vítima, identificada como Elise de Fátima da Silva, estava acompanhada de um homem que já teve relacionamento com as suspeitas.

O trio teria discutido e no momento em que a vítima e seu companheiro saíram do estabelecimento, as suspeitas, de 43 e 33 anos, a atacaram com uma faca. Elise foi ferida na cabeça, braço e peito e morreu no local.

Segundo a polícia, as duas fugiram depois do ataque. A mais nova foi localizada em casa e presa em flagrante por homicídio qualificado. A outra mulher não foi encontrada até o momento.



