Justiça decreta prisão preventiva de suspeito de manter mulher em cárcere privado em Tupanciretã  

Vítima foi encontrada acorrentada à cama do quarto do casal. Polícia Civil / Divulgação

O Tribunal de Justiça do Estado determinou a prisão preventiva do homem de 28 anos suspeito de manter uma mulher de 21 anos em cárcere privado em Tupanciretã, no noroeste do Estado. A vítima foi encontrada acorrentada, após uma denúncia anônima.

O homem foi autuado em flagrante na última terça-feira (27) pelos crimes de sequestro, cárcere privado e lesão corporal, todos praticados no contexto de violência doméstica. O juiz Roberto Nazário, da Comarca de Tupanciretã, converteu a prisão em preventiva durante audiência de custódia na última quarta-feira (28).

A mulher de 21 anos foi resgatada no Assentamento Conquista da Esperança. Ela foi encontrada acorrentada à cama do quarto do casal, na residência onde vivia com o suspeito.

De acordo com a polícia, foi necessário romper o cadeado para libertar a jovem, que apresentava diversos hematomas pelo corpo (veja no vído abaixo).

Como pedir ajuda

Brigada Militar — 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas — Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Defensoria Pública — Disque 0800-644-5556

Para orientação quanto aos seus direitos e deveres, a vítima poderá procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Centros de Referência de Atendimento à Mulher

Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência.

Ministério Público do Rio Grande do Sul