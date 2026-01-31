Homem tenta atear fogo à esposa mas atinge a si mesmo em Centenário

Um homem de 70 anos tentou atear fogo à esposa dentro da casa do casal na madrugada deste sábado(31) em Linha Seca, interior de Centenário, no norte do Estado.
A mulher de 67 anos conseguiu escapar e não se feriu. O agressor, porém, foi atingido pelas chamas e teve ferimentos graves. Ele tentou fugir, mas foi localizado pela Brigada Militar.
Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado como tentativa de feminicídio. O suspeito teria jogado gasolina na mulher, que escapou antes dele acender o fogo. O autor permaneceu na casa e tentou tirar a própria vida, mas foi localizado pela Brigada Militar e socorrido.
Ele foi levado ao Hospital Santa Terezinha, em Erechim, e está internado sob custódia da polícia. O incêndio consumiu parte da residência, mas foi controlado por familiares.