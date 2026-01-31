Homem que espancou mulher com barra de ferro é condenado a 27 anos de prisão em São José do Ouro

Um homem foi condenado a 27 anos e um mês de prisão por tentativa de feminicídio em São José do Ouro, no norte do Estado. O réu Carlos Bombarda, 51 anos, foi a júri popular na última quinta-feira (29).

O acusado, que já estava preso preventivamente, vai cumprir a pena em regime inicial fechado e não poderá recorrer em liberdade. Ele também foi condenado por lesão corporal contra uma parente da vítima e por incêndio.

A sessão foi presidida pelo juiz Victor Matheus Bevilaqua, que determinou ainda o pagamento de indenização por danos morais às duas vítimas e por dano ao veículo, valores que somam quase R$ 80 mil.

Réu não aceitava fim da relação

O crime ocorreu em outubro de 2024, quando o homem atacou a ex-companheira com uma barra de ferro enquanto ela chegava em casa. O ataque foi gravado por câmeras de monitoramento (veja vídeo acima). A vítima tinha medida protetiva contra ele desde julho daquele ano.

A mulher, à época com 30 anos, teve fraturas no braço, perna, tornozelo e escoriações na cabeça. De acordo com o inquérito da Polícia Civil, ela só não morreu porque vizinhos ouviram o que acontecia e interviram.

O condenado ainda colocou fogo no carro da mulher e depois fugiu, mas foi preso dias depois no município de Itajaí, em Santa Catarina, em 12 de novembro de 2024.

Conforme a polícia, no dia do crime a mulher foi a uma festa com uma familiar e, no local, o homem tentou se aproximar várias vezes. Elas avisaram os seguranças, que o retiraram da festa. Quando foram embora, as duas se depararam com o homem escondido na casa da ex-companheira.