Segurança

Tentativa de feminicídio
Notícia

Homem que espancou mulher com barra de ferro é condenado a 27 anos de prisão em São José do Ouro

Carlos Bombarda, 51 anos, também foi condenado por lesão corporal e incêndio. Ele cometeu o crime em outubro de 2024 por não aceitar o fim da relação

Rebecca Mistura

