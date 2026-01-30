Segurança

Norte do RS
Homem é preso por ameaça e perseguição à ex-companheira em Marau

A prisão ocorreu um dia após o vencimento da medida protetiva da vítima, de 49 anos

Felipe Matiasso*

Estagiário de Jornalismo

