Homem é preso por ameaça e perseguição à ex-companheira em Marau

Homem foi preso pela Polícia Civil de Marau. Jorge Felipe / Ascom PC RS

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante em Marau, município do norte do RS, por ameaçar e perseguir a ex-companheira. O agressor foi detido no fim da tarde de quinta-feira (29) no bairro Santa Lúcia.

Conforme a Polícia Civil, há cerca de uma semana, o suspeito controlava a vítima, de 49 anos. Ele a trancava em uma residência na Avenida Júlio Borella, no centro da cidade, onde a agredia.

— Ela só podia ir da casa pro trabalho e do trabalho pra casa. Ele a acompanhava no trabalho, efetuava ameaças de morte e a controlava — disse o delegado Norberto Rodrigues, responsável pelo caso.

A vítima já havia solicitado medida protetiva, que estava em vigor desde o fim do relacionamento há um mês. A vigência, porém, encerrou na quarta-feira (28) e não foi renovada por escolha da mulher.

Ainda segundo a polícia, na quinta-feira (29), a vítima procurou atendimento médico no Hospital Cristo Redentor e solicitou auxílio da Brigada Militar, que a conduziu até a delegacia.

O agressor, que possui antecedentes por furtos qualificados, foi detido e encaminhado ao Presídio Regional de Passo Fundo.

Ciclo da violência

O caso de Marau não é isolado. Em muitos episódios desse tipo, as vítimas estavam inseridas num ciclo de violência doméstica, que envolve, ao menos, três fases.

Comportamentos de alerta

Alguns comportamentos de alerta podem ser percebidos num relacionamento abusivo, mas muitas vezes são confundidos com proteção e afeto.

É importante que não apenas a mulher que está em um relacionamento, mas toda a sua rede de apoio consigam identificar atitudes violentas independentemente do grau de intensidade, para então pedir ajuda, para si ou para alguém que esteja passando por isso.

Confira alguns sinais:

Dar provas exageradas de amor no início da relação, o chamado love bombing. Quando o homem faz promessas de amor e ocupa todos os espaços de vida da mulher.

Isolar a mulher dos amigos e familiares (sua rede de apoio)

Convencer ou exigir que a mulher deixe de estudar e trabalhar, o que também é uma forma de isolamento

Regular a roupa que a mulher usa

Monitorar os locais onde a mulher vai

Conferir o telefone da mulher, para saber com quem e sobre o que ela conversa

Perseguir a vítima, esperando na saída do trabalho, enviando reiteradas mensagens e se alterando caso ela não atenda ou retorne

Desqualificar a mulher, como forma de reduzir sua autoestima

Como pedir ajuda

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Defensoria Pública – Disque 0800-644-5556

Para orientação quanto aos seus direitos e deveres, a vítima poderá procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Centros de Referência de Atendimento à Mulher

Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência.

Ministério Público do Rio Grande do Sul

O Ministério Público do Rio Grande do Sul atende o cidadão em qualquer uma de suas Promotorias de Justiça pelo Interior, com telefones que podem ser encontrados no site da instituição.

Neste espaço é possível acessar o atendimento virtual, fazer denúncias e outros tantos procedimentos de atendimento à vítima. Para mais informações clique neste link.