Homem é preso em flagrante por manter mulher em cárcere privado em Tupanciretã  

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante na terça-feira (27) por manter a companheira acorrentada à cama em Tupanciretã, município de 20 mil habitantes do noroeste gaúcho. A mulher de 21 anos foi encontrada dentro de uma casa no Assentamento Conquista da Esperança, na zona rural.

Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado como sequestro, cárcere privado e lesão corporal no contexto de violência doméstica.

A vítima foi encontrada depois de denúncia à Delegacia de Polícia de Tupanciretã. Ao chegar no endereço, os policiais encontraram a mulher presa à cama do quarto do casal. Foi necessário romper um cadeado para libertá-la.

Segundo os policiais, a mulher apresentava diversos hematomas pelo corpo. Ela e o suspeito foram encaminhados à delegacia para o registro da ocorrência.

O homem suspeito de cometer o crime possui antecedentes por receptação, corrupção de menores, maus-tratos a animais, posse de armas irregular, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele foi preso em flagrante e encaminhado ao Presídio Estadual de Júlio de Castilhos.

Como pedir ajuda

Brigada Militar — 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas — Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Defensoria Pública — Disque 0800-644-5556

Para orientação quanto aos seus direitos e deveres, a vítima poderá procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Centros de Referência de Atendimento à Mulher

Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência.

Ministério Público do Rio Grande do Sul