Segurança

Noroeste do RS
Notícia

Homem é preso em flagrante por manter mulher em cárcere privado em Tupanciretã  

Vítima foi encontrada acorrentada à cama do casal e apresentava diversos hematomas pelo corpo. Homem foi encaminhado ao Presídio Estadual de Júlio de Castilhos.

Eduardo Krais

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS