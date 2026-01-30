Homem é preso em flagrante após furtar poste em Cruz Alta; assista ao vídeo

Retirada de bem público é considerado crime. Coordenadoria de Segurança Pública de Cruz Alta / Divulgação

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante depois de furtar um poste na Praça da Matriz de Cruz Alta, no noroeste do Estado. O crime foi registrado no fim da noite de quinta-feira (29).

Imagens de câmeras de segurança captaram a ação. No vídeo, é possível ver que, por volta das 21h11min, o homem aparece carregando o poste pelas ruas da cidade (assista abaixo).

Segundo a Polícia Civil, a estrutura não estava completamente instalada no local. No entanto, por se tratar de um bem público, a retirada é considerada crime.

O homem foi flagrado por vigilantes do patrimônio enquanto levava o poste para casa com a intenção de vender o material. A Coordenadoria de Segurança Pública de Cruz Alta foi acionada e a Brigada Militar realizou a abordagem.

O material foi devolvido à prefeitura e o homem foi encaminhado ao Presídio Estadual de Cruz Alta.