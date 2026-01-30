Corregedoria vai apurar se houve erro da Justiça ao negar medida protetiva para vítima de feminicídio em Novo Barreiro

Marlei de Fátima tinha 53 anos e era agricultora. Arquivo pessoal / Divulgação

A Corregedoria-Geral da Justiça do Rio Grande do Sul vai apurar se houve falha do Judiciário ao negar um pedido de medida protetiva à Marlei de Fátima Froelick, vítima de feminicídio em Novo Barreiro, no norte do Estado. A informação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça (TJ) à RBS TV nesta sexta-feira (30).

A mulher foi morta a tiros pelo ex-companheiro, Waldir Abling, na manhã de quinta-feira (29), em uma propriedade rural na Linha Jogareta, interior do município. Marlei havia buscado a polícia em 12 de janeiro, quando relatou sofrer ameaças do ex-marido, mas o juiz de primeiro grau negou o pedido de medida protetiva.

O Ministério Público (MP) ingressou com recurso, e uma nova decisão judicial autorizou a medida — concedida na terça-feira (27). Porém, conforme apurado pela colunista Andressa Xavier, de GZH, o mandado de intimação foi direcionado ao endereço errado, e o homem não foi notificado.

Como será a apuração

O TJ terá, inicialmente, 140 dias para apurar a conduta do juiz Gustavo Bruschi, da 1ª Vara Criminal de Palmeira das Missões, que negou a medida protetiva a Marlei.

De acordo com o TJ, o procedimento começa com um expediente aberto pelo juiz-corregedor da região. Nesta etapa inicial, o corregedor regional analisa o andamento do processo no sistema e solicita informações ao juiz do caso.

Depois disso, se não houver indícios de irregularidades, o caso tramita rumo ao arquivamento. Por outro lado, se houver indícios de falhas, é convocada uma comissão de apuração dos fatos.

Ainda de acordo com o TJ, o magistrado que conduz a comissão de apuração realiza uma espécie de investigação prévia. Com o resultado dessa apuração, o responsável pode encaminhar um parecer ao corregedor-geral sugerindo a abertura de um procedimento administrativo disciplinar (PAD) contra o juiz do caso.

Caso se opte pela abertura do PAD, o corregedor distribui o expediente ao Órgão Especial, que vota o tema. Se colegiado acolher o parecer, sorteia-se um relator, e o PAD é realizado contra o magistrado para apurar a infração e aplicar ou não uma pena.

Essa decisão final é enviada ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a quem caberá a última análise definindo a punição ao juiz ou o arquivamento do caso.

Segundo o TJ, o prazo regimental de 140 dias pode ser estendido conforme a complexidade do procedimento.

"Mero descontentamento"

Conforme a investigação, Marlei e Waldir eram casados e moravam juntos na propriedade rural em Novo Barreiro, mas, após o término do relacionamento, o homem se recusou a desocupar o imóvel, de propriedade dela, e passou a ameaçá-la. À polícia, Marlei disse que Waldir tinha uma arma de fogo, o que a preocupava diante das ameaças sofridas.

Apesar da justificativa, o juiz de primeiro grau negou o pedido de medida protetiva. Na decisão, o magistrado escreveu que se tratava de "mero descontentamento" por parte da mulher e que havia uma disputa patrimonial que não era da competência do Juizado de Violência Doméstica.

Após o ataque, conforme a Polícia Civil, o agressor tentou se suicidar com disparos e golpes de faca. Ele está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Caridade de Palmeira das Missões.