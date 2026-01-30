Corregedoria vai apurar se houve erro da Justiça ao negar medida protetiva para vítima de feminicídio em Novo Barreiro

A Corregedoria-Geral da Justiça do Rio Grande do Sul vai apurar se houve falha do Judiciário ao negar um pedido de medida protetiva à Marlei de Fátima Froelick, vítima de feminicídio em Novo Barreiro, no norte do Estado. A informação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça (TJ) à RBS TV nesta sexta-feira (30).
A mulher foi morta a tiros pelo ex-companheiro, Waldir Abling, na manhã de quinta-feira (29), em uma propriedade rural na Linha Jogareta, interior do município. Marlei havia buscado a polícia em 12 de janeiro, quando relatou sofrer ameaças do ex-marido, mas o juiz de primeiro grau negou o pedido de medida protetiva.
O Ministério Público (MP) ingressou com recurso, e uma nova decisão judicial autorizou a medida — concedida na terça-feira (27). Porém, conforme apurado pela colunista Andressa Xavier, de GZH, o mandado de intimação foi direcionado ao endereço errado, e o homem não foi notificado.
Como será a apuração
O TJ terá, inicialmente, 140 dias para apurar a conduta do juiz Gustavo Bruschi, da 1ª Vara Criminal de Palmeira das Missões, que negou a medida protetiva a Marlei.
De acordo com o TJ, o procedimento começa com um expediente aberto pelo juiz-corregedor da região. Nesta etapa inicial, o corregedor regional analisa o andamento do processo no sistema e solicita informações ao juiz do caso.
Depois disso, se não houver indícios de irregularidades, o caso tramita rumo ao arquivamento. Por outro lado, se houver indícios de falhas, é convocada uma comissão de apuração dos fatos.
Ainda de acordo com o TJ, o magistrado que conduz a comissão de apuração realiza uma espécie de investigação prévia. Com o resultado dessa apuração, o responsável pode encaminhar um parecer ao corregedor-geral sugerindo a abertura de um procedimento administrativo disciplinar (PAD) contra o juiz do caso.
Caso se opte pela abertura do PAD, o corregedor distribui o expediente ao Órgão Especial, que vota o tema. Se colegiado acolher o parecer, sorteia-se um relator, e o PAD é realizado contra o magistrado para apurar a infração e aplicar ou não uma pena.
Essa decisão final é enviada ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a quem caberá a última análise definindo a punição ao juiz ou o arquivamento do caso.
Segundo o TJ, o prazo regimental de 140 dias pode ser estendido conforme a complexidade do procedimento.
"Mero descontentamento"
Conforme a investigação, Marlei e Waldir eram casados e moravam juntos na propriedade rural em Novo Barreiro, mas, após o término do relacionamento, o homem se recusou a desocupar o imóvel, de propriedade dela, e passou a ameaçá-la. À polícia, Marlei disse que Waldir tinha uma arma de fogo, o que a preocupava diante das ameaças sofridas.
Apesar da justificativa, o juiz de primeiro grau negou o pedido de medida protetiva. Na decisão, o magistrado escreveu que se tratava de "mero descontentamento" por parte da mulher e que havia uma disputa patrimonial que não era da competência do Juizado de Violência Doméstica.
Após o ataque, conforme a Polícia Civil, o agressor tentou se suicidar com disparos e golpes de faca. Ele está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Caridade de Palmeira das Missões.
Marlei de Fátima está sendo velada na Capela Rainha da Paz e uma missa de despedida está marcada para as 16h desta sexta-feira. O sepultamento será no Cemitério Municipal de Novo Barreiro.