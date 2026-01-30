Segurança

Ameaças, pneus esvaziados e armas em casa: o relato da vítima antes de ter medida protetiva negada por juiz e ser morta no RS

Magistrado Gustavo Bruschi, de Palmeira das Missões, negou proteção a Marlei de Fátima Froelick e avaliou que "conduta descrita revela mero descontentamento"

Leticia Mendes

Gabriel Jacobsen

