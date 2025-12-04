Segurança

Operação Consortium II
Notícia

Vítimas de fraudes eram escolhidas pelas redes sociais com promessa de crédito rápido; entenda o esquema que prendeu 15 em Passo Fundo

Seis empresas foram alvo de busca e apreensão em Passo Fundo na manhã desta quinta-feira (4). Estimativa é que grupo comercializou R$ 3 bilhões em consórcios só neste ano

Rebecca Mistura

