Segurança

Operação Consortium II
Notícia

Viatura da Brigada Militar fez escolta de investigados no golpe do falso consórcio em Passo Fundo; assista ao vídeo

Três policiais foram presos por envolvimento no esquema. Eles faziam a segurança de pai e filho suspeitos de chefiar a quadrilha de estelionatários

Giovani Grizotti

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS