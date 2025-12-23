Terceiro suspeito de participar de sequestro de empresário e vice-prefeito de Não-Me-Toque é preso em Marau

Empresário foi resgatado em Marau após 48 horas de sequestro. Brigada Militar / Divulgação

Foi preso na noite desta segunda-feira (22) o terceiro suspeito de participar do sequestro do empresário e vice-prefeito de Não-Me-Toque, Gilson Trennepohl.

O homem foi encontrado durante cerco policial na região de Marau, no norte do Estado. Ele será encaminhado para a Delegacia de Polícia do município.

Um segundo suspeito de participar do crime foi preso no início da tarde desta segunda (22) em Não-Me-Toque. O homem teria levado um veículo utilizado pelos criminosos na noite do crime para outra cidade, e participou do planejamento para um possível resgate do criminoso que estava foragido e que foi preso nesta noite.

A primeira pessoa presa por suspeita de participar do crime foi um jovem de 20 anos, que foi detido em flagrante.

Tentativa de extorsão

O sequestro aconteceu na madrugada de sábado (20), por volta de 2h30min, quando Trennepohl foi abordado por criminosos em sua residência em Não-Me-Toque, após retornar de um show.

Após quase 48 horas de sequestro, o empresário foi resgatado em uma área densa de mata em Marau, a cerca de cem quilômetros de onde ele havia sido levado. Trennepohl não tinha ferimentos e passava bem.

Os criminosos envolvidos enviaram áudios e mensagens de texto para a família exigindo um quantia em dinheiro pelo resgate da vítima.