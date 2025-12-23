Segurança

Norte do RS
Notícia

Terceiro suspeito de participar de sequestro de empresário e vice-prefeito de Não-Me-Toque é preso em Marau

Homem foi detido durante cerco policial. Ele será encaminhado para a Delegacia de Polícia do município

Tatiana Tramontina

Günther Schöler

