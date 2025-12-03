Suspeitos de participar de fuga de interno da Fase em Mormaço são indiciados pela Polícia Civil

Fuga aconteceu em 5 de novembro, na rodovia em Mormaço. Günther Schöler / Agência RBS

A Polícia Civil de Soledade indiciou os suspeitos de participar da fuga de um adolescente internado na Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase) de Passo Fundo. O inquérito foi concluído e remetido ao Judiciário na semana passada.

A Polícia Civil não informou mais detalhes da investigação, como quantos e quem são os indiciados, em razão do caso envolver menores de idade.

A fuga aconteceu na tarde de 5 de novembro. A minivan da Fase se deslocava para um evento em Porto Alegre quando um dos pneus furou na rodovia perto do município de Mormaço. Durante a parada, o adolescente de 16 anos fugiu e embarcou em um Volkswagen UP que estava nas proximidades.

A partir daí, guarnições da polícia começaram as buscas. O carro dos suspeitos foi localizado por volta das 15h10min perto do Posto Asa Branca, na RS-135, no município de Sertão.

Além do fugitivo, outros dois ocupantes estavam no veículo. Os três foram detidos pela Brigada Militar e conduzidos à Delegacia de Pronto Atendimento de Passo Fundo.

Através de nota encaminhada na época do fato, a Fase informou que os adultos envolvidos na ação foram presos e o jovem reencaminhado ao Case.

O que diz a Fase

Nesta quarta-feira (3), a Fase afirmou que não é alvo do indiciamento e que não houve omissão dos agentes do Case no fato. Leia a manifestação na íntegra:

"A Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase) informa que não sofreu nenhum indiciamento em decorrência da tentativa de fuga de um socioeducando, episódio ocorrido no dia 5 de novembro, quando uma comitiva da unidade de Passo Fundo se deslocava para Porto Alegre.

Na ocasião, a Brigada Militar foi acionada imediatamente e, cerca de 30 minutos depois, o socioeducando foi recapturado. Portanto, não houve omissão por parte do Centro de Atendimento Socioeducativo Regional de Passo Fundo (Case Passo Fundo).