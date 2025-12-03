Segurança

Norte do RS
Notícia

Suspeitos de participar de fuga de interno da Fase em Mormaço são indiciados pela Polícia Civil

Adolescente de 16 anos fugiu no dia 5 de novembro durante deslocamento para Porto Alegre, mas foi recapturado pela polícia no mesmo dia

Rebecca Mistura

