Suspeitos de integrar quadrilha que furtava caminhonetes Hilux no norte do RS são alvo de operação policial

O grupo teria subtraído os veículos em  pelo menos oito cidades da região, totalizando R$ 2,6 milhões em prejuízo

Rebecca Mistura

