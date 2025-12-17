Suspeitos de integrar quadrilha que furtava caminhonetes Hilux no norte do RS são alvo de operação policial

Operação foi realizada na manhã desta quarta-feira em Passo Fundo e Santa Rosa Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil de Tapera, com apoio da Brigada Militar, prendeu oito pessoas em Passo Fundo e em Santa Rosa durante operação realizada na manhã desta quarta-feira (17). A ação buscou desarticular uma quadrilha especializada no furto de caminhonetes Hilux.

Os suspeitos tinham mandados de prisão em aberto, sendo que dois deles já estavam recolhidos em presídios da região. A polícia também cumpriu mandados de busca e apreensão em 12 imóveis em Passo Fundo.

Conforme a investigação, o grupo criminoso está por trás do furto de oito caminhonetes em Tapera, Ibirubá, Tio Hugo, Ronda Alta, Sananduva, Marau, Barra Funda e Não-Me-Toque, municípios da região Norte. Os veículos não foram recuperados e o prejuízo é estimado em R$ 2,6 milhões.

