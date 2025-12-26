Protetores de animais denunciam agressão sexual contra égua em Tapejara

A Associação de Proteção aos Animais (Apata) de Tapejara, no norte do RS, denunciou em boletim de ocorrência uma agressão sexual contra uma égua no município. O caso de zoofilia foi registrado na manhã da quinta-feira (25).

O crime aconteceu por volta das 6h18min. O animal estava em um gramado nas proximidades de uma casa de festas na Avenida Sete de Setembro, no bairro São Cristóvão.

Um homem foi flagrado cometendo zoofilia contra a égua. O ato foi registrado por pessoas que passavam pelo local e por câmeras de monitoramento.

Leia Mais Acidente deixa uma pessoa morta e quatro feridas no norte do RS

Segundo Kelly Casamali, representante da Apata, o animal tem dono e recebe os cuidados necessários.

— São três cavalos do mesmo proprietário. Os animais são bem conhecidos na região, vivem há anos no mesmo local e estamos todos revoltados com a situação. Já fizemos o registro de ocorrência e estamos esperando que a delegacia apure os fatos e investigue o crime — disse.

A Associação de Proteção aos Animais registrou um boletim de ocorrência online. Contudo, devido ao tempo de processamento, o caso ainda não havia sido encaminhado à Polícia Civil de Tapejara até a publicação desta reportagem, conforme informou a delegada Taís Neetzow.

A égua foi encaminhada para atendimento médico-veterinário, mas passa bem. A Apata aguarda agora o laudo veterinário sobre as condições de saúde do animal.

De acordo com a Lei de Crimes Ambientais 9.605/98, quem abusar, ferir ou mutilar animais silvestres domésticos ou domesticados (nativos ou exóticos) poderá ser detido por um período que varia de três meses a um ano e também pagará multa. Caso o animal morra em decorrência da violência sofrida, a legislação em vigor estabelece o aumento da penalidade.